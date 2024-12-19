Путин все об «Орешнике»

Россия «прямо сейчас готова к технологической дуэли» с использованием баллистической ракеты «Орешник». Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что «провести дуэль с западными средствами противовоздушной обороны можно не обязательно в Киеве». Как отметил Путин, «просто в Киеве и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО».

Ранее в этот день Путин в ходе «Итогов года» заявил , что шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет.