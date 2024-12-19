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Ни одной души. Все вокруг погибло

Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет

Инара Рафикгызы
21:28 582

Завершился судебный процесс по уголовному делу 34-летнего Анара Халилова, обвиняемого в мошенничестве и присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Халилов, основатель компании «Smart Business Group», убеждал людей в том, что может «устроить» их в зарубежные вузы — без экзаменов и исключительно по аттестату.

Мошенник представлялся как «Азер Алиев», обещал студентам поступление в университеты США и Турции без экзаменов, а также предоставление встреч, размещение и помощь в оплате общежитий и учебных расходов за их собственный счет. Таким образом Халилов присвоил около 86 тысяч манатов.

Анар Халилов

В отношении Анара Халилова было выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана («мошенничество в крупном размере»).

На судебном заседании Анар Халилов не признал свою вину. В своем заявлении он указал, что из-за пандемии не смог выполнить взятые на себя обязательства:

«В моей компании в некоторые дни заключалось до 30 контрактов. После начала пандемии я не смог выполнить условия договоров и за один день вернул 270 тысяч долларов. У меня не было намерения заниматься мошенничеством. У меня есть карта Social Security в США, вид на жительство в Турции и постоянный вид на жительство в Канаде. Если бы я хотел мошенничать, я бы просто забрал деньги и уехал в одну из этих стран».

По его словам, в 2020 году он прекратил деятельность в Азербайджане и переехал с семьей в Канаду, где работал. Позже он узнал, что находится в международном розыске. Анар Халилов был задержан в Северной Македонии и экстрадирован в Азербайджан.

Одной из жертв мошенничества Анара Халилова стал лауреат мугамного конкурса Альфеддин Керимов, племянник национального героя Расима Керимова. В своем заявлении Альфеддин Керимов сообщил, что Анар Халилов, представившийся как «Азер Алиев», обещал устроить его супругу Ашигу Керимову в престижный турецкий университет. Однако позже выяснилось, что это была мошенническая схема.

Согласно решению суда, Анар Халилов был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

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