Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, а также управления образования и научных исследований министерства обороны Захида Нифталиева (известного в чиновничьих кругах под псевдонимом «Шляпа Захид» - прим. авт.). Он обвиняется в присвоении госсредств в крупном размере.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса в качестве свидетеля дала показания Шахла Абдурахманова, экс-сотрудница AtaBank.
Свидетель заявила, что подписывала кредитный договор после его утверждения соответствующим отделом. И рассказала о деталях данной процедуры: «После предоставления кредита клиент приходит и подписывает договор. Если сумма договора превышает 10 тысяч, проводится проверка в комиссии. Сотрудники отдела на основе договора подготавливают протокол и выписку. Затем их подписывает начальник отдела. После получения протокола и выписки мы подтверждаем договор. Я хорошо помню договор с компанией Şahin-CO, так как сумма кредита составляла около 40 миллионов. Точную сумму, однако, не запомнила. В новостях читала, что договор с компанией Şahin-CO подписал Захид Нифталиев. Лично с клиентом я не встречалась, поэтому не знаю его.
Для компании Şahin-CO также был подготовлен протокол и выписка. После этого кредит был переведен на текущий счет компании. В качестве уполномоченных лиц договор подписали я и председатель правления Даянат Гулиев. После подготовки протокола и выписки председатель наблюдательного совета предоставил мне полномочия подписывать договор».
Прокурор отметил, что между показаниями свидетеля, данными на стадии предварительного следствия, и ее нынешними словами есть противоречия. В связи с этим были оглашены показания, данные свидетелем следствию.
Выяснилось, что компания Şahin-CO была зарегистрирована в день получения кредита. Свидетель сообщила об этом председателю правления Даянату Гулиеву. В ответ она получила указание следующего характера: «Не вмешивайся, делай, что говорят».
Договор был подписан Захидом Нифталиевым, Даянатом Гулиевым и, собственно, Шахлой Абдурахмановой.
Свидетель подтвердила свои показания, но заявила, что не помнит, видела ли подсудимого.
Судебный процесс продолжится 15 января.
Напомним, Захид Нифталиев был арестован некоторое время назад по обвинению во взяточничестве. По приговору Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание, и он был освобожден. Но впоследствии арестован Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест прокуратуры по приговору Тертерского военного суда. Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и крупном взяточничестве и приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы. Кроме того, Нифталиев по делу, рассматриваемому в настоящее время в суде, открыл на свое имя подставную компанию и умышленно не исполнил судебное решение о кредите в 42 миллиона манатов, полученном в ATABank.