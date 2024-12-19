Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, а также управления образования и научных исследований министерства обороны Захида Нифталиева (известного в чиновничьих кругах под псевдонимом «Шляпа Захид» - прим. авт.). Он обвиняется в присвоении госсредств в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса в качестве свидетеля дала показания Шахла Абдурахманова, экс-сотрудница AtaBank.

Свидетель заявила, что подписывала кредитный договор после его утверждения соответствующим отделом. И рассказала о деталях данной процедуры: «После предоставления кредита клиент приходит и подписывает договор. Если сумма договора превышает 10 тысяч, проводится проверка в комиссии. Сотрудники отдела на основе договора подготавливают протокол и выписку. Затем их подписывает начальник отдела. После получения протокола и выписки мы подтверждаем договор. Я хорошо помню договор с компанией Şahin-CO, так как сумма кредита составляла около 40 миллионов. Точную сумму, однако, не запомнила. В новостях читала, что договор с компанией Şahin-CO подписал Захид Нифталиев. Лично с клиентом я не встречалась, поэтому не знаю его.

Для компании Şahin-CO также был подготовлен протокол и выписка. После этого кредит был переведен на текущий счет компании. В качестве уполномоченных лиц договор подписали я и председатель правления Даянат Гулиев. После подготовки протокола и выписки председатель наблюдательного совета предоставил мне полномочия подписывать договор».