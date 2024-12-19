Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану

«Армения договорилась с Турцией о совместной оценке технических требований для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс. В то же время мы предложили Азербайджану механизмы для перезапуска нашей железнодорожной инфраструктуры, упрощения погранконтроля и таможенных процедур, а также обеспечения дополнительных механизмов безопасности», - заявил глава МИДа Мирзоян на 49-м заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Ранее Мирзоян заявлял, что запуск железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией, вместе с железнодорожной связью Армении и Азербайджана, обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом и Черным, Каспийским и Средиземным морями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что найдено решение вопроса возобновления железнодорожного сообщения, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана.