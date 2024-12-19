Гениальная схема Сулеймани: доход Ирана от нефти – 53 млрд долларов

Вряд ли есть в аналитике что-то более интересное, чем исследование структур финансовых империй, которые в наши годы создают различные акторы, такие как ХАМАС, «Хезболла», КСИР и прочие хуситы – вплоть до клана Асада и суданских Сил быстрого реагирования. Их обороты и прибыль исчисляются миллиардами долларов – иными словами, суммами, которые сводят на нет все успехи борьбы с ними. Поскольку при такой финансовой подпитке даже военный разгром для них – не особая проблема, поскольку они, как Феникс из пепла, могут возродиться.

Ну и потом, цинично говоря, эти империи – неотъемлемая часть мировой серой экономики. И так или иначе связаны с вполне приличными мировыми воротилами бизнеса, глядя на которых, подумать о том, что эти почтенные леди и джентльмены связаны с чем-то нелегальным, – вообще грех, уж больно вид у них презентабельный и репутация безупречна. Та же нефтяная империя КСИР – это вам не кутабы кушать. От теневого флота танкеров до логистики и подставных компаний по всему миру – таков размах этого серого бизнеса. Каждый год генералы КСИР и их доверенные агенты переводят десятки миллиардов долларов от продажи нефти на банковские счета по всему миру. А это те суммы, которых с избытком хватит на любые «спецоперации» в любом «конце географии». И – на обход американских санкций. Потому как между самыми жесткими санкциями и реальным их соблюдением всегда найдутся вороватые таможенники, корыстолюбивые чиновники и продажные банковские клерки. Америка старается следить за любым банком, даже иностранным, который обрабатывает операции в долларах США – но в состоянии ли она отследить за этими «крысами» и «мышами», которые прогрызут дыры в любой возводимой Вашингтоном стене санкционных ограничений?

По оценкам Управления энергетической информации правительства США, доходы Ирана от продажи нефти достигли $53 млрд в 2023 году по сравнению с $37 млрд в 2021 году и $16 млрд в 2020 году. Цифры весьма показательные. Хотя бы в том, что наглядно показывают, мягко говоря, провал усилий американской администрации в деле ограничения экспорта иранской нефти. А ведь какие заявления делали, дескать, оставим режим муллократов без доллара от нефтяных доходов. Но, как говорится в известном фильме, нет у них методов против Кости Сапрыкина, то есть, конечно, против покойного ныне Касема Сулеймани, без которого и здесь не обошлось. Именно он в 2013 году, когда администрация тогдашнего иранского президента Ахмадинежада начала выделять нефть вместо наличных денег КСИР, создал секретный штаб и приступил к работе по контрабанде нефти. С присущим ему масштабом. В кратчайшее время был создан флот подставных танкеров, владельцами которых стали более сотни подставных компаний, зарегистрированных от государств Латинской Америки, той же Панамы, до стран Юго-Восточной Азии, Малайзии и Сингапура. А потом начались «документальные чудеса»: и транспондеры отключались или передавались другим судам, и документы о происхождении нефти менялись: буквально за час нефть, не покидая судна, меняла свое происхождение с иранской на иракскую, малазийскую или вообще оманскую.

И лилась эта река не на государственные предприятия Китая или Индии, где американцы могли предъявить какие-то претензии – а в «чайники», небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы, которые раз в полгода меняли собственников. Правда, иногда все шло не по плану – и груз исчезал, потому как находились более выгодные покупатели, рассчитывавшиеся чемоданом наличных. И некоторые суда просто бросали, поскольку не могли получить подтверждения, что их груз будет принят. И именно здесь в игру вступала теневая банковская система Ирана — самая впечатляющая часть схемы, которую эксперты из The Economist называют «образцом экономического гения».