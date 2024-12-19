USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

В России разрешили многоженство

22:20 2264

В России мусульманам разрешили религиозное многоженство. Об этом сообщил зампред совета и зампредседателя российского Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Как уточнил Аляутдинов, речь идет о разрешении заключать до четырех религиозных браков «при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам». По его словам, соблюдение этого условия будет определяться по нескольким критериям. Среди них — равноценное материальное обеспечение всех жен, предоставление отдельного жилья каждой из них, проведение мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности.

«Это [многоженство] допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — пояснил муфтий.

При этом он предостерег мусульман от сокрытия наличия жены о других женщин. «Если она [вторая жена] не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – прим. «Лента.ру»)», — добавил Аляутдинов.

По мнению муфтия, разрешение многоженства не подменяет нормы семейного законодательства России, а напротив — «уточняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке».

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», — заключил Аляутдинов.

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
22:04 3195
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
21:44 1804
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
21:28 1892
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
20:01 6416
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
20:13 5960
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
20:52 6737
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19:33 6365
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 14111
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 2456
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 3878
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 8236

ЭТО ВАЖНО

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
22:04 3195
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
21:44 1804
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
21:28 1892
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
20:01 6416
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
20:13 5960
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
20:52 6737
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19:33 6365
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 14111
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 2456
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 3878
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 8236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться