USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Генерал Юрьев ушел сразу после убийства генерала Кириллова

22:48 1452

Генерал-полковник Николай Юрьев покинул пост руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом сообщили РБК два источника в силовых структурах.

Хотя его отставка произошла почти сразу после убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), один из источников утверждает, что уход Юрьева связан с выходом на пенсию. По его словам, указ о снятии Юрьева с должности был подписан 16 декабря — за день до гибели Кириллова.

Собеседник издания уточнил, что решение об отставке Юрьева приняли еще летом. Все его заместители остаются на своих местах, а обязанности руководителя временно возложены на одного из них. Имя нового кандидата на должность пока не называют, подчеркнул источник.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным осведомленных источников BBC и The Wall Street Journal, произошедшее — спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ).

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам теракта и убийства. Подозреваемым в преступлении оказался гражданин Узбекистана, которого вскоре задержали.

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
22:04 3198
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
21:44 1805
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
21:28 1893
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
20:01 6418
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
20:13 5961
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
20:52 6738
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19:33 6366
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 14112
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 2456
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 3879
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 8238

ЭТО ВАЖНО

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
22:04 3198
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
21:44 1805
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
21:28 1893
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
20:01 6418
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
20:13 5961
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
20:52 6738
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19:33 6366
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 14112
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 2456
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 3879
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 8238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться