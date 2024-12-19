Генерал Юрьев ушел сразу после убийства генерала Кириллова

Генерал-полковник Николай Юрьев покинул пост руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом сообщили РБК два источника в силовых структурах.

Хотя его отставка произошла почти сразу после убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), один из источников утверждает, что уход Юрьева связан с выходом на пенсию. По его словам, указ о снятии Юрьева с должности был подписан 16 декабря — за день до гибели Кириллова.

Собеседник издания уточнил, что решение об отставке Юрьева приняли еще летом. Все его заместители остаются на своих местах, а обязанности руководителя временно возложены на одного из них. Имя нового кандидата на должность пока не называют, подчеркнул источник.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным осведомленных источников BBC и The Wall Street Journal, произошедшее — спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ).

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам теракта и убийства. Подозреваемым в преступлении оказался гражданин Узбекистана, которого вскоре задержали.