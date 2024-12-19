В Кыргызстане разгромили исламистов

В Кыргызстане раскрыта крупнейшая сеть запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». В рамках операции были задержаны 22 активных участника, включая регионального лидера в Джалал-Абаде, 5 наставников и 8 преподавателей, занимавшихся распространением экстремистской идеологии в скрытых условиях.

По информации спецслужб, задержанные вербовали новых последователей, создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях и печатали запрещенные материалы в подпольной типографии.

Участники организации активно протестовали против принятия закона о регулировании религиозной деятельности, проводя соответствующую агитацию. Задержанные использовали дрон для выявления возможного наблюдения со стороны правоохранительных органов.