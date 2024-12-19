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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Шольц и Трамп заявили, что «война длится слишком долго»

23:15 499

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 19 декабря, провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сказал представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Разговор Трампа и Шольца, как отмечается, был посвящен «вызовам политике безопасности в Европе».

Стороны «согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру», добавил Гебештрайт.

В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии «столько, сколько будет необходимо».

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