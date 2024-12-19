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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

США ответили на ядерные угрозы России

23:32 458

Соединенные Штаты приведут в боевую готовность ядерные силы, если РФ откажется от соблюдения положений российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил замсоветника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в ходе выступления в аналитическом Фонде Карнеги. По его словам, такое решение будет принято, если Россия откажется контактировать.

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение Договора о стратегических наступательных вооружениях «должно вестись с учетом изменившихся условий».

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