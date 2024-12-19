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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

ЕС дает Грузии еще один шанс

19 декабря 2024, 23:55 1258

Евросоюз сожалеет о решении властей Грузии приостановить переговоры о вступлении страны в сообщество и призывает провести расследование насилия против протестующих. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС.

"Евросовет вновь выражает свою серьезную обеспокоенность в отношении курса действий, предпринятых правительством Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан Евросоюз. Он сожалеет о решении правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года", - отмечается в заявлении.

ЕС "решительно осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ". "Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - добавили лидеры.

В документе говорится, что "Евросовет подчеркивает готовность ЕС поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению, если грузинские власти изменят свой нынешний курс действий".

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