Израиль обвинили в геноциде

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в совершении «актов геноцида» в Газе, преднамеренно лишая находящихся там мирных палестинцев надлежащего доступа к воде.

В документе организации говорится, что действия Израиля включают в себя преднамеренный ущерб инфраструктуре водоснабжения и санитарии.

По мнению организации, это, вероятно, привело к тысячам смертей, что также равносильно «совершению преступления против человечности в виде истребления».

В 179-страничном отчете Human Rights Watch говорится, что «с октября 2023 года израильские власти намеренно препятствуют доступу палестинцев к достаточному количеству воды, необходимой для выживания в секторе Газа».

Согласно докладу организации, Израиль намеренно повредил инфраструктуру, включая солнечные батареи, питающие очистные сооружения, резервуар и склад запасных частей, а также перекрыл подачу топлива для генераторов.

Отчет основан на интервью с десятками палестинцев из Газы, включая чиновников управления водоснабжения, экспертов в области санитарии и работников здравоохранения, а также на спутниковых снимках и данных за период с октября 2023 по сентябрь 2024 года.