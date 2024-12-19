Глава Минобороны Великобритании о поражении Путина

По словам Хили, Россия "цепляется" за свои оставшиеся две базы в Сирии, начав отступать после того, как повстанческие группировки захватили власть.

Он предупредил союзников Владимира Путина не доверять российскому лидеру как надежному партнеру по безопасности.

"Это огромное стратегическое поражение для России. Это мощный сигнал для любой страны, которая может поддаться искушению рассматривать Россию как союзника или как гаранта своей безопасности. Это показывает, что, когда на нее оказывается давление, Россия отступает", - сказал Хили.

Он отметил, что Россия "не смогла и не захотела встать на защиту режима, который она должна была поддерживать".

Хили сказал, что есть "шанс на новое будущее для Сирии за пределами жестокого, кровавого режима Асада" и что стоит поговорить с "Хайят Тахрир аш-Шам", чтобы узнать, как Великобритания может помочь выполнить их обещания.

Он заявил, что у Великобритании две основные цели: помочь обеспечить стабильный переход и увидеть, как новая власть выполняет свои обещания по обеспечению будущего мирной Сирии.