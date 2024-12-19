Посол Азербайджана у замглавы МИД России

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев обсудил в четверг в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным итоги политического и экономического взаимодействия в уходящем году, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Подведены итоги успешного и результативного российско-азербайджанского взаимодействия в уходящем году по всему комплексу двусторонних, региональных и международных вопросов", – говорится в сообщении министерства.

Стороны подчеркнули, что высокий уровень межгосударственных отношений создает благоприятные условия для совместной работы в политической, экономической и культурной сферах, в русле договоренностей лидеров России и Азербайджана, а также обсудили график предстоящих двусторонних контактов на внешнеполитическом уровне.