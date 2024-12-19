США предложили Украине выбор

Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия к этому и будет ли она делать это добросовестно. Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильной сделки», - отметил он.

Блинкен также заявил, что остановка боевых действий на Украине должна сопровождаться гарантиями, что эта передышка не закончится возобновлением боевых действий против Киева.

«Прекращение огня на данном этапе стало бы хорошим развитием событий, если оно может быть реализовано на условиях, которые уважают фундаментальные принципы, и если это будет сопровождаться необходимыми договоренностями, необходимыми гарантиями, необходимыми условиями, позволяющими не допустить дальнейшей российской агрессии», — сказал он.

При этом Блинкен добавил, что рассматривает прекращение огня в том числе как возможность для российских войск восстановиться.

Госсекретарь США отметил, что сейчас Украина при помощи своих западных союзников превращается в сильную независимую страну, все более тесно связанную с евроатлантическими институтами и все более способную самостоятельно стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане.