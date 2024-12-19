USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Зеленский боится, что отправка войск в Украину ничего не даст

01:31 75

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что контингент иностранных войск в стране может не дать эффекта и оказаться «искусственной историей».

На пресс-конференции в Брюсселе украинский президент подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу Эммануэля Макрона о размещении в Украине европейских миротворцев.

«Мы говорим, что это может быть частью гарантий безопасности. Безусловно, для нас самая важная гарантия безопасности - это НАТО. И, безусловно, пока Украина не в НАТО, такой аспект может рассматриваться. Вопрос только в том, чтобы это не была просто какая-то, ну, как вам сказать, искусственная история», - сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что решение о размещении иностранных войск «пока не было принято».

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 5206
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 2701
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 2610
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 7961
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 7514
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 7690
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 7583
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 14764
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 2917
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
19 декабря 2024, 17:51 4243
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
19 декабря 2024, 14:51 8865

ЭТО ВАЖНО

Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 5206
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 2701
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 2610
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 7961
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 7514
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 7690
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 7583
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 14764
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 2917
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
19 декабря 2024, 17:51 4243
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
19 декабря 2024, 14:51 8865
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться