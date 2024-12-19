Зеленский боится, что отправка войск в Украину ничего не даст

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что контингент иностранных войск в стране может не дать эффекта и оказаться «искусственной историей».

На пресс-конференции в Брюсселе украинский президент подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу Эммануэля Макрона о размещении в Украине европейских миротворцев.

«Мы говорим, что это может быть частью гарантий безопасности. Безусловно, для нас самая важная гарантия безопасности - это НАТО. И, безусловно, пока Украина не в НАТО, такой аспект может рассматриваться. Вопрос только в том, чтобы это не была просто какая-то, ну, как вам сказать, искусственная история», - сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что решение о размещении иностранных войск «пока не было принято».