Украина использует сверхсекретные американские дроны

Украина получила от США более 5 тысяч беспилотников Phoenix Ghost (Призрак Феникса), информация о которых держится в чрезвычайном секрете, пишет Forbes.

Место их изготовления до недавнего времени хранилось в тайне, а перед отправкой в Украину с них стирают все отпечатки пальцев, чтобы не подвергать работников предприятия опасности мести со стороны россиян.

Беспилотники Phoenix Ghost поставляются в Украину уже почти два года, но до сих пор нет никаких подтвержденных фото или видео их использования на поле боя.