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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Заявление Эрдогана после встречи с Пезешкианом

02:00 920

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Эрдоган заявил, что отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности: «У двух стран есть возможность достичь целевого показателя взаимного торгового оборота в 30 млрд долларов. Мы можем достичь этого, развивая двусторонние отношения».

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна выступает за стабильную и безопасную Сирию, полностью очищенную от терроризма, куда беженцы смогут добровольно вернуться: «Необходимо сохранить территориальную целостность Сирии».

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