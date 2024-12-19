Заявление Эрдогана после встречи с Пезешкианом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Эрдоган заявил, что отношения Турции и Ирана являются основой региональной стабильности: «У двух стран есть возможность достичь целевого показателя взаимного торгового оборота в 30 млрд долларов. Мы можем достичь этого, развивая двусторонние отношения».

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна выступает за стабильную и безопасную Сирию, полностью очищенную от терроризма, куда беженцы смогут добровольно вернуться: «Необходимо сохранить территориальную целостность Сирии».