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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Две тысячи американских военных в Сирии

08:38 517

США за последнее время более чем в два раза увеличили число своих военных в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Порядка 2 тыс. американских военных находятся в Сирии», - заявил он на брифинге в Минобороны США.

Ранее сообщалось о дислокации в Сирии около 900 американских военнослужащих.

По словам Райдера, увеличение «происходит некоторое время», и эти военные находятся там «как минимум несколько месяцев».

Представитель Пентагона подчеркнул, что дополнительные силы поддерживают миссию по борьбе с ИГИЛ и не имеют отношения к последним событиям в Сирии.

Райдер пояснил, что «основные 900» военнослужащих США находятся в стране в рамках официальной командировки по 9-12 месяцев, еще 1 тыс. 100 военных - на временной основе, в течение 30-90 дней, «для удовлетворения изменяющихся потребностей миссии». Большая часть дополнительных военных представляют силы специального назначения.

На вопрос, почему Минобороны ранее не раскрывало обновленные цифры, Райдер ответил, что узнал о них только в четверг и сослался на «чувствительность с точки зрения дипломатической и оперативной безопасности».

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