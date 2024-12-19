Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджана.
Али Асадов возложил венок к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в парке.
Память общенационального лидера также почтили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.