USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте

фото
08:48 342

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджана.

Али Асадов возложил венок к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в парке.

Память общенационального лидера также почтили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 587
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 343
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 9366
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 4679
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 4254
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 11320
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 10731
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 9973
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 9629
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 16283
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 3812

ЭТО ВАЖНО

«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 587
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 343
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 9366
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 4679
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 4254
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 11320
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 10731
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 9973
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 9629
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 16283
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 3812
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться