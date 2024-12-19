USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

«Успеновский мешок» для ВСУ

08:55 592

Российские войска захватили населенные пункты Трудовое и Успеновка в Донецкой области, завершив захват последнего фрагмента «Успеновского мешка». Не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом сообщил проект DeepState.

«К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку», - говорится в сообщении проекта.

«Сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального «мешка». Беспрерывно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью», - рассказали аналитики о ситуации.

DeepState также констатирует, что россияне захватили село Константинопольское к югу от города Курахово.

Ранее российские части заняли село Зеленовка северо-западнее Константинопольского, а в последние двое суток, по данным DeepState, несколько расширили зону контроля в районе этого села. Таким образом, вся цепочка из восьми сел на дороге в нескольких километрах южнее Курахова, которые еще месяц назад удерживала украинская армия, оказалась захваченной россиянами.

По данным DeepState и украинских военных блогов, россияне продолжают атаковать и понемногу продвигаться вперед и севернее, в районе Покровска.

«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 593
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 345
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 9370
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 4681
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 4257
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 11321
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 10732
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 9973
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 9630
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 16285
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 3814

ЭТО ВАЖНО

«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 593
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 345
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 9370
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 4681
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
Присвоил 86 тысяч манатов. Сел на 5 лет
19 декабря 2024, 21:28 4257
Пашинян поддержал Алиева
Пашинян поддержал Алиева
19 декабря 2024, 20:01 11321
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»
19 декабря 2024, 20:13 10732
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу
Грозу шекинского леса Демирчи выпустили на свободу обновлено 20:52
19 декабря 2024, 20:52 9973
Пашинян идет на новые уступки
Пашинян идет на новые уступки
19 декабря 2024, 19:33 9630
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
19 декабря 2024, 16:48 16285
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19 декабря 2024, 19:50 3814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться