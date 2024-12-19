«Успеновский мешок» для ВСУ

«К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку», - говорится в сообщении проекта.

Российские войска захватили населенные пункты Трудовое и Успеновка в Донецкой области, завершив захват последнего фрагмента «Успеновского мешка». Не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом сообщил проект DeepState.

«Сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального «мешка». Беспрерывно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью», - рассказали аналитики о ситуации.

DeepState также констатирует, что россияне захватили село Константинопольское к югу от города Курахово.

Ранее российские части заняли село Зеленовка северо-западнее Константинопольского, а в последние двое суток, по данным DeepState, несколько расширили зону контроля в районе этого села. Таким образом, вся цепочка из восьми сел на дороге в нескольких километрах южнее Курахова, которые еще месяц назад удерживала украинская армия, оказалась захваченной россиянами.

По данным DeepState и украинских военных блогов, россияне продолжают атаковать и понемногу продвигаться вперед и севернее, в районе Покровска.