Массированный ракетный удар по Киеву

Российская армия выпустила баллистические ракеты по Киеву, сообщают украинские военные и мониторинговые каналы.

Местные источники сообщают о нескольких взрывах в украинской столице. Точной информации о количестве ракет пока нет. Мэрия Киева извещает, что в Голосеевском районе города упавшие обломки сбитой ракеты подожгли автомобили. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что обломки также упали на крышу дома в Днепровском районе, а в Соломенском районе вспыхнул пожар.

Других сведений о последствиях удара пока нет.

Спасательная служба Украины сообщает, что во время ночного налета российских беспилотников в Бориспольском районе под Киевом вспыхнул большой пожар на складе; пожар, по словам спасателей, уже потушен.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в своем сообщении в соцсетях не уточняет, было ли прямое попадание беспилотника по складу. Площадь пожара, по данным ГСЧС, составила 15 тыс. кв. м., и его тушили 72 пожарных с 24 единицами техники и пожарный поезд. ГСЧС утверждает, что погибших и пострадавших нет.