Ультиматум африканской страны Франции

«Всего за семь недель вывести тысячу солдат и множество техники — это невозможно», — заявили высокопоставленные французские военные, которые назвали запрет «давлением со стороны жестких кругов первого круга власти Чада». Они уточнили, что переговоры еще продолжаются и носят «технический характер, но проходят хорошо».

Париж получил предписание от властей Чада о полном выводе французского военного контингента до 31 января 2025 года, сообщили вещателю RFI источники, близкие к правительству Франции.

Источник, близкий к властям Чада, рассказал, что первоначальный график вывода французских войск был рассчитан до марта, но его отклонили, поскольку сочли слишком длительным. Собеседник RFI заявил, что лучшим для Чада вариантом был бы вывод военных до конца февраля или начала священного для мусульман месяца Рамадан (12 марта).

RFI отмечает, что несколько дней назад авиабазу возле столицы Чада Нджамены покинул французский истребитель Mirage-2000, а на следующей неделе начнется эвакуация французских контрольно-пропускных пунктов Фая-Ларжо (50 военнослужащих) и Абеше (около 100 человек). «Мы хотим показать, что разведение сил и средств идет полным ходом», — подчеркивают высокопоставленные французские военные чиновники.

При этом они отмечают, что эти районы от столицы республики отделяет более десяти дней пути. Затем французские военные должны будут вывести с базы Аджи Коссей близ Нджамены.

В прошлом Чад был колонией Франции. Африканская республика обрела независимость в 1960 году. 29 ноября правительство страны разорвало оборонное соглашение с Францией, подписанное в 2019 году. Власти Чада объяснили это решение желанием утвердить суверенитет республики. Прекращение действия соглашения позволит стране пересмотреть стратегические партнерства, отметили в МИД Чада. В апреле власти республики потребовали прекращения деятельности американских военных на авиабазе Аджи Коссей, отметив, что оснований для их присутствия нет. В том же месяце Пентагон сообщил о выводе части военных из Чада.