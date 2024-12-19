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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Орбан отказал ЕС и ждет не дождется Трампа

10:07 983

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перед тем, как решить вопрос о продлении антироссийских санкций. Об этом говорится в материале Bloomberg.

ЕС должен продлевать рестрикции против РФ каждые полгода, в ближайший раз — в конце января, через 11 дней после присяги Трампа.

«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет господину Орбану наложить вето», — отмечено в статье.

16 декабря Евросоюз объявил о принятии 15-го пакета санкций против России. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США сделали для Венгрии исключение и освободили страну от исполнения санкций, введенных в отношении российского Газпромбанка.

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