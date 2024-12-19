В России сгорел изолятор с дезертирами: есть погибшие

Пять человек погибли и семь пострадали при пожаре в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, сообщает оперштаб Якутии.

«В ночь с 19 на 20 декабря зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. 7 человек пострадали из-за отравления дымом - они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. 5 человек погибли, их личности устанавливаются», - цитирует Интерфакс сообщение.

Уточняется, что возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, дезертировавшие из воинской части. По информации Военного комиссариата Якутии, причина пожара выясняется. На месте работают профильные органы.