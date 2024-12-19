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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Американские дипломаты прибыли к новым сирийским властям

10:43 589

Высокопоставленные дипломаты США проведут в Дамаске встречу с сирийским правительством переходного периода. Об этом сообщило агентство Reuters.

Барбара Лиф (слева)

По его данным, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс и недавно назначенный старший советник по Сирии Дэниел Рубинштейн стали первыми американскими дипломатами, посетившими Дамаск после свержения оппозиционными силами президента Башара Асада. По данным агентства, визит проходит на фоне постепенного налаживания западными правительствами контактов с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также обсуждения ими возможности снятия с нее статуса «террористической организации».

В ходе встреч американские официальные лица обсудят с представителями ХТШ ряд принципов, касающихся в том числе уважения прав меньшинств, которые Вашингтон хотел бы видеть в процессе политического перехода в Сирии, указывает Reuters. Отмечается, что делегация также попытается получить информацию об американском журналисте Остине Тайсе, захваченном в Сирии в августе 2012 года, и о других пропавших без вести гражданах США.

США разорвали дипломатические отношения с Сирией и закрыли свое посольство в Дамаске в 2012 году.

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