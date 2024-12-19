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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум

10:47 1385

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа в Соединенных Штатах.

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок нашей нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

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