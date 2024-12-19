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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Общественный транспорт в Белграде теперь будет бесплатным

10:52 802

В столице Сербии Белграде около 1,7 млн жителей, а также гости города с 1 января 2025 года будут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщило агентство Reuters в среду, 18 декабря.

Как пояснил журналистам мэр Белграда Александар Шапич, эта мера направлена на разгрузку улиц столицы и на борьбу с пробками. Сейчас билет на общественный транспорт в Белграде, действительный в течение 90 минут и дающий право на пересадку, стоит 50 динаров (в пересчете - 0,43 евро).

Система общественного транспорта Белграда включает одиннадцать трамвайных линий, восемь линий движения троллейбусов и более 200 автобусных линий, напоминает Reuters. В прошлом году в сербской столице приступили к строительству первой ветки метро. Как и во многих других крупных городах на Балканах, в Белграде серьезной проблемой является загрязнение воздуха, вызванное большим количеством автотранспорта.

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