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Ни одной души. Все вокруг погибло

Американцы сделали для Турции исключение

10:59 1016

Турция получила от Соединенных Штатов исключение для Газпромбанка на оплату газа из России. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу Минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара.

«Турция получила от США исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ. Турция будет продолжать оплату за газ через Газпромбанк», - приводит слова министра телеканал.

В конце ноября США ввели санкции против Газпромбанка, через который в том числе проходят иностранные платежи за российские газ и нефть. После этого Турция заявила, что санкции негативно отражаются на ней и обратилась к США с просьбой сделать исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ.

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