Что такое диабетическая стопа и как ее предотвратить

- Диабетическая стопа возникает в результате микробного загрязнения ран на стопах больных сахарным диабетом. Поражение нервов (нейропатия) и плохое кровообращение затрудняют для диабетиков ощущение повреждения ног. В результате этого полученные раны заживают медленно и восприимчивы к инфекции. Диабетическая стопа должна контролироваться мультидисциплинарной командой, состоящей из инфекциониста, микробиолога, терапевта, эндокринолога, сердечно-сосудистого хирурга, дерматолога и ортопеда. Если ее не лечить, то инфекция будет прогрессировать и может привести к потере тканей.

Инфекционист НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Тюркан Ахмедзаде рассказывает в интервью, что такое синдром диабетической стопы, в какой возрастной группе чаще встречается, о симптомах этого заболевания…

- В какой возрастной группе чаще встречается диабетическая стопа?

- Диабетическая стопа в основном встречается у людей старше 40 лет и особенно у пожилых пациентов (после 60 лет). Диабет, который протекает несколько лет, со временем поражает нервную и кровеносную системы, вызывая невропатию и нарушение кровообращения. Неконтролируемая гликемия, то есть повышенный уровень сахара в крови, приводит к ослаблению иммунной системы и задержке заживления ран. Другие сопутствующие заболевания, такие как гипертония у пожилых людей, болезни почек и сосудистые заболевания, также увеличивают факторы риска. Кроме того, длительное курение и малоподвижный образ жизни нарушают кровообращение и создают основу для инфекций стоп. При этом осложнения диабета могут возникнуть в молодом возрасте, особенно у людей, страдающих диабетом с детства или подросткового возраста, а также в тех случаях, когда уровень сахара в крови не контролируется должным образом. Для профилактики очень важен правильный уход за ногами и своевременное медицинское вмешательство.

- Доктор, каковы причины заражения диабетической стопы?

- Нейропатия вызывает снижение или потерю чувствительности в ногах. Из-за этого пациент может не заметить появления порезов и язв. Нарушение кровообращения при диабетической стопе, то есть к тканям от поврежденных сосудов не поступает достаточный приток крови и кислорода, что в свою очередь приводит к замедлению заживления ран. В то же время ввиду снижения иммунитета у больных сахарным диабетом, ослабевает способность организма бороться с инфекцией.

- Каковы симптомы заболевания?

- Диабетическая стопа может проявляться покраснением, отеком и повышенной температурой, а также незаживающими язвами и ранами. В запущенных случаях болезнь может проявляться лихорадкой и общей слабостью.

- На чем основан диагноз?

- Наряду с гнойными выделениями инфекция диагностируется клиническими проявлениями при обнаружении не менее двух признаков воспаления: боли, повышения температуры, покраснения и отека. Для подтверждения диагноза рекомендуется провести исследование биопсии или образца материала, взятого из глубоких тканей после очистки и обработки раны. Даже в этом случае учитывают возможность возникновения остеомиелита при переходе процесса на инфицирование костной ткани. Наиболее эффективным методом диагностики остеомиелита является магнитно-резонансная томография (МРТ).

- Также хотелось бы узнать об основных сопутствующих заболеваниях и состояниях, отягощающих течение диабетической стопы?

- Заболевания периферических артерий, диабетическая нейропатия, гипертония (повышенное кровяное давление), хронические заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение ускоряют воспалительные процессы. Кроме того, инфекцию усугубляют курение, иммунодефицит, анемия, диабетическая ретинопатия и проблемы со зрением. Лечение этих заболеваний играет важную роль в предотвращении и смягчении прогрессирования диабетической стопы.