«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону

С ночи на пятницу Херсон находится под массированным обстрелом со стороны захваченного россиянами левобережья. Под ударом, в частности, жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура, есть пострадавшие.

Российские диверсионные группы предприняли попытку продвижения в направлении Херсона. Силы обороны Украины обнаружили и уничтожили их, сообщил глава ОВА Александр Прокудин в пятницу, 20 декабря.

«Впереди тяжелые дни. Напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников, поэтому не выходите без необходимости на улицы!» — написал Прокудин. Он добавил, что медики и спасатели ликвидируют последствия обстрелов на местах.

По данным украинских СМИ, с самого утра 20 декабря Херсон и его пригород подвергаются небывалому обстрелу со стороны армии РФ. Среди горожан есть погибшие и много раненых. По данным ОВА, пока известно о шести раненых и одном погибшем. Прокудин также призвал местных жителей временно эвакуироваться в более безопасные районы области или регионы Украины.

Кроме того, руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что сегодня очень тяжелое утро для Херсона: «Такого количества обстрелов еще никогда не испытывал наш город... Много попаданий в многоквартирные жилые дома».