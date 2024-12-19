Планируется визит Эрдогана в Дамаск

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить визит в Дамаск в течение 15 дней, утверждает газета Türkiye.

По ее данным, в столице Сирии планируется встреча Эрдогана с новыми властями страны, в частности, их лидером Ахмедом аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), турецкий президент также совершит намаз в крупнейшей мечети Омейядов.

Türkiye пишет, что для Эрдогана во время полета в Сирию будет создан чрезвычайный воздушный коридор и «наземный щит» вдоль линии Хамы, Хомса и Идлиба, где будут активированы турецкие радары.

Власти Турции пока не подтвердили данную публикацию.