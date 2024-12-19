Крупнейшая кибератака из России на госреестры Украины

Минюст Украины подвергся самой масштабной внешней кибератаке за последнее время, затронувшей государственные реестры, сообщила глава ведомства Ольга Стефанишина.

«Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства», — написала Стефанишина.

По ее мнению, российская сторона «пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей».

По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлен доступ к реестру актов гражданского состояния, реестру юридических и физических лиц и реестру прав на недвижимость. На восстановление потребуется, по предварительной оценке, до двух недель.