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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Крупнейшая кибератака из России на госреестры Украины

11:39 928

Минюст Украины подвергся самой масштабной внешней кибератаке за последнее время, затронувшей государственные реестры, сообщила глава ведомства Ольга Стефанишина.

«Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства», — написала Стефанишина.

По ее мнению, российская сторона «пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей».

По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлен доступ к реестру актов гражданского состояния, реестру юридических и физических лиц и реестру прав на недвижимость. На восстановление потребуется, по предварительной оценке, до двух недель.

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