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Ни одной души. Все вокруг погибло

НАТО «готовится к войне с Россией»

так заявили у Лаврова
11:52 1278

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предположил, что НАТО «готовится к войне с Россией».

По его словам, которые приводит «Коммерсант», Москва учитывает возможное военное столкновение с альянсом при планировании в области обороны. «НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», — сказал Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ объяснил свои слова тем, что НАТО наращивает численность военного контингента и проводит учения вблизи границ России. По его мнению, страны альянса приняли планы обороны, во многом схожие с теми, что применялись во время холодной войны.

Россия, по словам Грушко, придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации военных возможностей.

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов заявил, что деятельность его ведомства направлена в том числе на подготовку к возможной войне с НАТО. По его словам, конфликт с альянсом в Европе может начаться в ближайшее десятилетие.

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