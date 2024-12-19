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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Армения, Греция и Кипр укрепляют военное сотрудничество

11:59 694

Армения по итогам консультаций 19 декабря в Афинах подписала план сотрудничества Армения-Греция и Армения - Греция - Кипр на 2025 год, сообщает армянское Минобороны.

Согласно сообщению, программы включают несколько десятков мероприятий в различных сферах деятельности ВС.

Стороны обсудили внедрение новых подходов и стандартов в оборонной сфере, последние региональные и международные военно-политические события, а также подчеркнули важность регулярного проведения оборонных консультаций.

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