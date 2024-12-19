Обращение МЧС к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению, а также к руководителям мест проведения новогодних мероприятий, напоминая о важности соблюдения следующих правил пожарной безопасности.

В обращении МЧС, в частности, говорится: украшенные елки в домах и местах проведения праздников должны быть прочно закреплены на полу, их ветви не должны касаться потолка и стен.

Для освещения следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические устройства и оборудование.

Елки не должны украшаться легковоспламеняющимися игрушками.

В закрытых помещениях запрещено использовать фейерверки.

Кроме того, при организации праздничных мероприятий необходимо учитывать следующее: стены, потолок и пол помещения, где проводится мероприятие, должны быть огнестойкими; на окнах не должно быть металлических решеток; помещение должно иметь два выхода; на аварийной двери должна быть установлена зеленая световая табличка с надписью «Выход»; на путях эвакуации не должно быть никаких препятствий, затрудняющих свободный выход; эвакуационные пути должны быть освещены и вести непосредственно к выходу; двери помещения должны открываться наружу; в помещении не должно находиться больше людей, чем это предусмотрено; освещение в ходе праздника не должно быть полностью выключено; помещение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения.

Также министерство напоминает, что согласно законодательству, руководители всех объектов и учреждений, независимо от формы собственности, где проводятся мероприятия, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности. В связи с этим перед проведением мероприятий следует проверить исправность всех устройств, оборудования и систем пожарной безопасности объекта, обеспечить их работоспособность, а также проинструктировать всех сотрудников объекта о правилах поведения при возможном пожаре и их обязанностях в экстренной ситуации.

Руководителям мест проведения мероприятий необходимо в рамках своих обязанностей обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и согласовать проведение мероприятий с Государственной службой противопожарного надзора министерства. Руководители объектов могут обратиться в Службу для получения методической помощи и экспертного заключения.