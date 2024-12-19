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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Яркие 12% прибыли на свой депозит в Yelo Bank

12:34 445

Хотите получать больше дохода? В Yelo Bank время работает на вас! Теперь с продуктом «Yelo Стабильный» депозиты в манатах на 12 месяцев приносят доход 12%!

Вклады можно разместить сроком от 3 до 24 месяцев. Пролонгация происходит автоматически. Вы можете выбрать получение дохода ежемесячно или в конце срока. Карта Yelo Light предоставляется в подарок клиентам, внесшим на счет сумму более 1000 AZN/USD! С этой картой вы будете получать ежемесячные проценты, а также сможете воспользоваться преимуществами при покупках. Минимальная сумма для открытия сберегательного счета составляет 100 AZN.

Вклады, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов. Вы можете безопасно хранить свои деньги в банке и сделать их более прибыльными. Чтобы воспользоваться этим выгодным предложением, вы можете обратиться в любое отделение Yelo Bank или подать заявку онлайн: https://bit.ly/4gjltid

Вас интересуют банковские услуги, а также бизнес-кредиты? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в аккаунты банка Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

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