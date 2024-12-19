На аэродроме под Москвой взорвался самолет
На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
«12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв - сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора», - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около $4,5 млн.
«ГУР напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», - подчеркивается в сообщении.
December 20, 2024