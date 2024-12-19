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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Турецкий генерал у Закира Гасанова

12:51 471

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Согласно сообщению Минобороны, Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Министр обороны подчеркнул, что благодаря дружеским отношениям глав двух братских государств двустороннее военное сотрудничество достигло уровня стратегического союзничества.

Генерал-лейтенант Тунджай Алтуг поделился с министром обороны приятными впечатлениями от встреч, проведенных в рамках визита. На встрече была подчеркнута важность обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов для дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

В заключение стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, текущему состоянию военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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