В Риме обсудили культурное сотрудничество между Азербайджаном и Италией

Как сообщили в Минкультуры Азербайджана, Алессандро Джули тепло поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил, что отношения между двумя странами в сфере торговли и энергетики развиваются на высоком уровне. Он подчеркнул, что итальянская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области культуры.

«Мы высоко ценим вклад Фонда Гейдара Алиева в сохранение историко-религиозного наследия в Италии, а также в Ватикане, и выражаем благодарность азербайджанской стороне», — добавил итальянский министр.

Адиль Керимли, в свою очередь, отметил, что отношения между лидерами Азербайджана и Италии, основанные на взаимном доверии и дружбе, укрепляются с каждым годом. Было подчеркнуто, что азербайджанское государство придает большое значение сотрудничеству с Италией. В 2014 году была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой. Культурное сотрудничество между двумя странами также успешно развивается. Особое удовлетворение вызывает взаимодействие в таких областях, как сохранение историко-культурного наследия, архитектура и дизайн.

Было отмечено, что Италия обладает богатым опытом в области реставрации и охраны историко-культурного наследия, а также в музейном и библиотечном деле. Азербайджанская сторона заинтересована в использовании опыта дружественной страны в этих направлениях.