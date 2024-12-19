В Риме обсудили культурное сотрудничество между Азербайджаном и Италией
В рамках визита в Италию министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли провел двустороннюю встречу с министром культуры Италии Алессандро Джули.
Как сообщили в Минкультуры Азербайджана, Алессандро Джули тепло поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил, что отношения между двумя странами в сфере торговли и энергетики развиваются на высоком уровне. Он подчеркнул, что итальянская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области культуры.
«Мы высоко ценим вклад Фонда Гейдара Алиева в сохранение историко-религиозного наследия в Италии, а также в Ватикане, и выражаем благодарность азербайджанской стороне», — добавил итальянский министр.
Адиль Керимли, в свою очередь, отметил, что отношения между лидерами Азербайджана и Италии, основанные на взаимном доверии и дружбе, укрепляются с каждым годом. Было подчеркнуто, что азербайджанское государство придает большое значение сотрудничеству с Италией. В 2014 году была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой. Культурное сотрудничество между двумя странами также успешно развивается. Особое удовлетворение вызывает взаимодействие в таких областях, как сохранение историко-культурного наследия, архитектура и дизайн.
Было отмечено, что Италия обладает богатым опытом в области реставрации и охраны историко-культурного наследия, а также в музейном и библиотечном деле. Азербайджанская сторона заинтересована в использовании опыта дружественной страны в этих направлениях.
Министр подчеркнул, что во время оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении многовековое историко-культурное наследие азербайджанского народа подверглось разрушениям и вандализму. Сегодня на освобожденных территориях Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Особое внимание уделяется реставрации историко-культурных памятников под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Италия также вносит свой вклад в процесс восстановления на освобожденных землях.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как художественное образование, управление культурными учреждениями, организация гастролей музыкальных коллективов и другие аспекты сотрудничества.