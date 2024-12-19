Грузия вызывает британского посла на ковер

МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда, после того как Соединенное Королевство ввело санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, посол уже явился в здание МИД Грузии, однако комментариев СМИ не делал. С дипломатом ведут беседу представители грузинского внешнеполитического ведомства.