Грузия вызывает британского посла на ковер
13:16 415
МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда, после того как Соединенное Королевство ввело санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По данным телеканала, посол уже явился в здание МИД Грузии, однако комментариев СМИ не делал. С дипломатом ведут беседу представители грузинского внешнеполитического ведомства.
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