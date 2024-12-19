USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Грузия вызывает британского посла на ковер

13:16 415

МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда, после того как Соединенное Королевство ввело санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, посол уже явился в здание МИД Грузии, однако комментариев СМИ не делал. С дипломатом ведут беседу представители грузинского внешнеполитического ведомства.

На аэродроме под Москвой взорвался самолет
На аэродроме под Москвой взорвался самолет видео
12:37 2221
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы видео; обновлено 12:30
12:30 5152
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
11:30 1622
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
11:23 2942
Американцы сделали для Турции исключение
Американцы сделали для Турции исключение
10:59 3366
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
10:47 3723
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
10:33 1715
«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 4727
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 1925
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 11407
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 5661

ЭТО ВАЖНО

На аэродроме под Москвой взорвался самолет
На аэродроме под Москвой взорвался самолет видео
12:37 2221
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы видео; обновлено 12:30
12:30 5152
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
11:30 1622
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
11:23 2942
Американцы сделали для Турции исключение
Американцы сделали для Турции исключение
10:59 3366
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
10:47 3723
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
10:33 1715
«Успеновский мешок» для ВСУ
«Успеновский мешок» для ВСУ
08:55 4727
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте фото
08:48 1925
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
Армения договорилась с Турцией и сделала предложение Азербайджану
19 декабря 2024, 22:04 11407
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита
Компанию Минобороны зарегистрировали в день получения кредита наши подробности
19 декабря 2024, 21:44 5661
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться