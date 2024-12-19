Банк ABB и AZAL представили кобрендинговую карту для путешествий

Обладатели кобрендинговой карты ABB-AZAL Miles могут пользоваться уникальными преимуществами от Банка ABB и AZAL одновременно. Владельцы карты зарабатывают мили за каждую безналичную оплату как в стране, так и за ее пределами. Накопленные мили можно легко конвертировать в авиабилеты с помощью мобильного приложения или сайта AZAL . Срок действия карты составляет 5 лет.

В отеле The Ritz-Carlton состоялась презентация новой кобрендинговой карты. В мероприятии приняли участие председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов и президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самир Рзаев.

За этот период клиенты могут накапливать неограниченное количество миль и обменивать их на авиабилеты. Накопленные мили доступны для использования в течение 36 месяцев для покупки билетов как для себя, так и для членов семьи.

Кобрендинговая карта ABB-AZAL Miles также предоставляет ряд дополнительных преимуществ в зависимости от выбранного продукта:

• Бесплатный трансфер в международных аэропортах, ускоренное прохождение контроля (Fast Track), бесплатный доступ в Lounge-залы и скидки в Duty Free.

• Бесплатный роуминг для удобства во время путешествий.

• Бесплатная помощь в оформлении виз для поездок за границу.

• VIP-услуги в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

• Эксклюзивные скидки на отели и рестораны.

• Страхование путешествий и другие привилегии.