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Ни одной души. Все вокруг погибло

Банк ABB и AZAL представили кобрендинговую карту для путешествий

13:25 226

В отеле The Ritz-Carlton состоялась презентация новой кобрендинговой карты. В мероприятии приняли участие председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов и президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самир Рзаев.

Обладатели кобрендинговой карты ABB-AZAL Miles могут пользоваться уникальными преимуществами от Банка ABB и AZAL одновременно. Владельцы карты зарабатывают мили за каждую безналичную оплату как в стране, так и за ее пределами. Накопленные мили можно легко конвертировать в авиабилеты с помощью мобильного приложения или сайта AZAL. Срок действия карты составляет 5 лет.

За этот период клиенты могут накапливать неограниченное количество миль и обменивать их на авиабилеты. Накопленные мили доступны для использования в течение 36 месяцев для покупки билетов как для себя, так и для членов семьи.

Кобрендинговая карта ABB-AZAL Miles также предоставляет ряд дополнительных преимуществ в зависимости от выбранного продукта:

• Бесплатный трансфер в международных аэропортах, ускоренное прохождение контроля (Fast Track), бесплатный доступ в Lounge-залы и скидки в Duty Free.

• Бесплатный роуминг для удобства во время путешествий.

• Бесплатная помощь в оформлении виз для поездок за границу.

• VIP-услуги в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

• Эксклюзивные скидки на отели и рестораны.

• Страхование путешествий и другие привилегии.

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов на презентации подчеркнул: «В сотрудничестве с нашим надежным партнером — авиакомпанией Azerbaijan Airlines — мы создали карту, которая объединяет инновационные финансовые решения и эксклюзивные преимущества для путешествий. Наша задача — сделать путешествия максимально доступными для наших клиентов и помочь им превратить свои повседневные расходы в незабываемые впечатления».

Президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев на презентации отметил: «Мы, будучи Национальным авиаперевозчиком Азербайджана, стремимся сделать путешествия максимально доступными, удобными и приятными. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим банком страны — Банком ABB — мы создали кобрендинговую карту ABB-AZAL Miles, которая открывает новые возможности для наших пассажиров».

Заказать карту ABB-AZAL Miles можно через приложение ABB Mobile. Доступна также услуга доставки карты на дом. Подробнее о карте можно узнать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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