Отцов двоих детей могут освободить от службы в армии

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов предложил не призывать на военную службу лиц, имеющих двоих детей.

С таким предложением Новрузов выступил во время обсуждения Милли Меджлисом во втором чтении поправок в законе «О военной обязанности и военной службе».

Депутат отметил, что в настоящее время лица, имеющие трех и более детей, не призываются на военную службу: «Это положение должно распространяться и на лиц, имеющих двоих детей. Подумайте, двое детей не видят своего отца полтора года. К тому же таких людей не так много. Я думаю, что этот вопрос следует рассмотреть в будущем».