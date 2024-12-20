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Трамп и Путин разделят мир

The Washington Post
14:04 1383

Кремль не настроен на компромисс по Украине и готов вести переговоры только с позиции силы, пишет The Washington Post.

При этом, по словам источников издания, Москва может проявить «гибкость» в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки по вопросу будущего устройства «европейской архитектуры безопасности».

«По сути, это означает, что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет обсуждаться разделение мира на сферы влияния, при этом Москва получит доминирование над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ослабит НАТО и угрожает безопасности Европы», - говорится в статье. 

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