Трамп и Путин разделят мир

Кремль не настроен на компромисс по Украине и готов вести переговоры только с позиции силы, пишет The Washington Post.

При этом, по словам источников издания, Москва может проявить «гибкость» в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки по вопросу будущего устройства «европейской архитектуры безопасности».

«По сути, это означает, что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет обсуждаться разделение мира на сферы влияния, при этом Москва получит доминирование над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ослабит НАТО и угрожает безопасности Европы», - говорится в статье.