Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?

Америка на пороге очередного шатдауна — закрытия подавляющего числа правительственных министерств и ведомств. Если до полуночи пятницы законодателям не удастся договориться о принятии билля о финансировании правительства, то свою работу приостановят крупнейшие федеральные ведомства. Такие как Пентагон и НАСА и многие-многие другие, а их сотрудники будут отправлены по домам безо всякой зарплаты. А ведь еще недавно ничто не предвещало этот шторм. В Палате представителей Конгресса был подготовлен законопроект о временном финансировании правительства до марта будущего года, который был поддержан и демократами, и республиканцами.

И тут на сцене появляется главный толстосум планеты, неистовый Илон Маск. Миллиардер разразился целой серией постов в принадлежащей ему социальной сети Х, призывая «убить билль, потому что он является подарком для демократов» и «худшим законопроектом всех времен». Он заявил, что до инаугурации Трампа 20 января Конгресс не должен принимать никаких бюджетных биллей. Не вдаваясь в детали спора, которые вряд ли будут интересны нашим читателям, отметим главное. Конгрессмены хотели установить высшую планку долга США, так называемый «потолок долга», который достиг астрономической суммы в 36 триллионов долларов. Вот против этого и выступил Маск. И вслед за ним тут же раздались голоса избранного президента Дональда Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, которые категорически выступили против двухпартийного документа. Их главной задачей было не допустить, чтобы были установлены бюджетные ограничения. «До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами», — написал Трамп. Трамп и Вэнс заявили, что Конгресс должен ограничить законопроект временными расходами и ликвидацией последствий стихийных бедствий. А главное — нужно поднять потолок государственного долга. Последнее является крайне болезненной политической задачей, которую с трудом решает Америка. Начиная с 1939 года этот потолок долга поднимался 103 раза, и всегда со скрипом. Зимой 2018-2019 года, в первый год царствования Трампа, Америка пережила cамый крупный шатдаун в своей истории, который длился 35 дней.

Какие интересы сейчас преследуют Трамп и Маск? Первому очевидно нужно было получить больше денег в казне, чтобы осуществить одно из своих главных предвыборных обещаний — сократить налоги для самых богатых граждан Америки. Второй, которого Трамп поставил во главе нового Министерства эффективности правительства, добивается устранения бюджетного лимита в интересах частной индустрии и, прежде всего, своей бизнес-империи. Посыл совершенно ясен: «Не мешайте мне делать все, что я хочу». И все это под прикрытием объявленной Маском борьбы против government largesse – правительственной щедрости и за увольнение тысяч неэффективных работников. Люди Трампа вместе с Илоном Маском предложили Конгрессу принять альтернативный законопроект. Он предполагал отмену потолка госдолга по крайней мере на два первых года правления Трампа. Но в четверг Палата представителей отвергла его – там он не набрал даже простого большинства. И самое главное — против него проголосовало большинство республиканцев, опасающихся, что план Трампа добавить триллионы долларов раздует и так гигантский долг. Избранный президент был взбешен таким неповиновением своей рати в Конгрессе. Он пригрозил республиканцам тем, что они потеряют свои места на промежуточных выборах 2026 года. Ну а что касается надвигающегося отключения правительственных ведомств, то, как он говорит, «пусть это будет шатдаун Джо Байдена, а не мой». Хотя никто не может гарантировать, что он не перевалит через день инаугурации.

Между тем за всеми этими перипетиями скрывается один любопытный феномен. Это гипертрофированная роль Илона Маска в управлении Америкой. До этого считалось, что Трамп принимает только собственные решения, не особенно прислушиваясь к советам своего окружения. Но это было типичным для его первого срока. А сейчас он, видно, постарел и уже не выглядит столь могущим и самоуверенным. «Влияние Илона Маска на Трампа делает его, по сути, «избранным президентом», — говорит Дэвид Аксельрод, один из самых известных в США политологов, в прошлом ближайший советник президента Барака Обамы. «Что, избранный президент Маск теперь будет участвовать в бюджетном регулировании?» Будет. Он уже начал этим заниматься. Как и всеми другими делами государственной важности. Маск стал в каждой бочке затычка. Он не вылезает из флоридской резиденции Трампа, что уже начало раздражать даже ближайшее окружение избранного президента. На днях бизнесмен, например, присутствовал на встрече Дональда Трампа с хозяином Amazon Джеффом Безосом, своим прямым конкурентом в космических проектах. Вероятно, хотел посмотреть, не получит ли Безос от Трампа какие-либо преференции в ущерб его, Маска, бизнесу. «Похоже, что настоящим лидером Республиканской партии является не Трамп, а Илон Маск, — говорит конгрессмен-демократ Брендан Бойл. – Он теперь отдает приказы». The Washington Post называет Илона Маска «сопрезидентом» или «теневым президентом Америки». При этом, напоминает столичное издание, Маск никуда не избирался. А до покушения на Трампа в июле никогда не заявлял о своей поддержке кандидата от республиканцев. И ладно, если бы влияние Илона Маска распространялось только на бюджетные дела. Как сообщает Axios, бизнесмен принимал участие в последнем телефонном разговоре между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Подключившись к разговору (между двумя лидерами государств!), Маск сказал Зеленскому, что продолжит помогать Украине со Starlink, системой спутниковой связи, которую используют ВСУ.