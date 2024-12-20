Власти Грузии пошли на уступки?
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об «иностранных агентах».
«Мы рассуждали в связи с законом о прозрачности и зафиксировали нашу открытость для обсуждения», — сказал он.
По словам Кобахидзе, «если кто-то приведет доказательства того, что в этом законе есть что-либо отрицательное, то мы готовы обсуждать этот вопрос».
Грузинский премьер отметил, что Тбилиси готов обсуждать закон об «иноагентах» со структурами Совета Европы.
*** 14:26
Грузинские власти пообещали генсеку Совета Европы Алену Берсе внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния». С этой целью будет создана рабочая группа, сообщил генсек на брифинге.
«Правительство (Грузии) пообещало изменить содержание закона «О прозрачности иностранного влияния». Будет создана рабочая группа между представителями Грузии и Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, и будут определены изменения, которые следует внести в законодательство. Выражаю надежду, что подобные процессы могут быть реализованы и в других направлениях», – сказал Берсе.
Генсек выразил надежду, что такие процессы могут быть реализованы и в других направлениях, например, в области равенства, предотвращения дискриминации, избирательных реформ, а также реформ систем тюрем и пробации.
Ален Берсе также напомнил цель своего визита в Грузию и заявил, что не намерен «легитимизировать выборы»: «Это критическое время для Грузии. Грузия полна политической напряженности, поляризованных общественных дебатов, насилия на высоком уровне. Я здесь прежде всего для того, чтобы выразить свою поддержку Грузии и ее народу. Они заслуживают жить в стабильной и демократической стране. Грузия уже 25 лет является полноправным и очень ценным членом Совета Европы. Я здесь не для того, чтобы легитимизировать выборы, а для того, чтобы другие компетентные учреждения писали заключения, связанные с наблюдением за выборами…»
Берсе прибыл в Грузию с официальным визитом 18 декабря. Он встретился с представителями правительства (с премьер-министром Ираклием Кобахидзе дважды), с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, а также с представителями оппозиции.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС ожидает отчета генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе для принятия дальнейших решений в отношении правительства Грузии.