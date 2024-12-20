USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Власти Грузии пошли на уступки?

обновлено 14:49
14:49 1611

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об «иностранных агентах».

«Мы рассуждали в связи с законом о прозрачности и зафиксировали нашу открытость для обсуждения», — сказал он.

По словам Кобахидзе, «если кто-то приведет доказательства того, что в этом законе есть что-либо отрицательное, то мы готовы обсуждать этот вопрос».

Грузинский премьер отметил, что Тбилиси готов обсуждать закон об «иноагентах» со структурами Совета Европы.

*** 14:26

Грузинские власти пообещали генсеку Совета Европы Алену Берсе внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния». С этой целью будет создана рабочая группа, сообщил генсек на брифинге.

«Правительство (Грузии) пообещало изменить содержание закона «О прозрачности иностранного влияния». Будет создана рабочая группа между представителями Грузии и Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, и будут определены изменения, которые следует внести в законодательство. Выражаю надежду, что подобные процессы могут быть реализованы и в других направлениях», – сказал Берсе.

Генсек выразил надежду, что такие процессы могут быть реализованы и в других направлениях, например, в области равенства, предотвращения дискриминации, избирательных реформ, а также реформ систем тюрем и пробации.

Ален Берсе также напомнил цель своего визита в Грузию и заявил, что не намерен «легитимизировать выборы»: «Это критическое время для Грузии. Грузия полна политической напряженности, поляризованных общественных дебатов, насилия на высоком уровне. Я здесь прежде всего для того, чтобы выразить свою поддержку Грузии и ее народу. Они заслуживают жить в стабильной и демократической стране. Грузия уже 25 лет является полноправным и очень ценным членом Совета Европы. Я здесь не для того, чтобы легитимизировать выборы, а для того, чтобы другие компетентные учреждения писали заключения, связанные с наблюдением за выборами…»

Берсе прибыл в Грузию с официальным визитом 18 декабря. Он встретился с представителями правительства (с премьер-министром Ираклием Кобахидзе дважды), с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, а также с представителями оппозиции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС ожидает отчета генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе для принятия дальнейших решений в отношении правительства Грузии.

Бакинский суд решит судьбу убийц азербайджанцев
Бакинский суд решит судьбу убийц азербайджанцев
15:35 164
Валютные средства от экспорта сельхозпродукции возвращаются в Азербайджан
Валютные средства от экспорта сельхозпродукции возвращаются в Азербайджан
15:25 299
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема
14:10 1433
Эрдоган заявил о контактах с аль-Джулани
Эрдоган заявил о контактах с аль-Джулани
15:16 550
На аэродроме под Москвой взорвался самолет
На аэродроме под Москвой взорвался самолет видео
12:37 4975
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы добавлено фото и видео; обновлено
14:39 7451
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
11:30 2316
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
11:23 4208
Американцы сделали для Турции исключение
Американцы сделали для Турции исключение
10:59 4569
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
10:47 4887
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
10:33 2128

ЭТО ВАЖНО

Бакинский суд решит судьбу убийц азербайджанцев
Бакинский суд решит судьбу убийц азербайджанцев
15:35 164
Валютные средства от экспорта сельхозпродукции возвращаются в Азербайджан
Валютные средства от экспорта сельхозпродукции возвращаются в Азербайджан
15:25 299
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема
14:10 1433
Эрдоган заявил о контактах с аль-Джулани
Эрдоган заявил о контактах с аль-Джулани
15:16 550
На аэродроме под Москвой взорвался самолет
На аэродроме под Москвой взорвался самолет видео
12:37 4975
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы
Массированный ракетный удар по Киеву. Ответ Москвы добавлено фото и видео; обновлено
14:39 7451
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
Планируется визит Эрдогана в Дамаск
11:30 2316
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
«Впереди тяжелые дни»: русские прорывались к Херсону
11:23 4208
Американцы сделали для Турции исключение
Американцы сделали для Турции исключение
10:59 4569
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
Трамп выдвинул Евросоюзу ультиматум
10:47 4887
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке
10:33 2128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться