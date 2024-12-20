Власти Грузии пошли на уступки?

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об «иностранных агентах». «Мы рассуждали в связи с законом о прозрачности и зафиксировали нашу открытость для обсуждения», — сказал он. По словам Кобахидзе, «если кто-то приведет доказательства того, что в этом законе есть что-либо отрицательное, то мы готовы обсуждать этот вопрос». Грузинский премьер отметил, что Тбилиси готов обсуждать закон об «иноагентах» со структурами Совета Европы.

*** 14:26 Грузинские власти пообещали генсеку Совета Европы Алену Берсе внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния». С этой целью будет создана рабочая группа, сообщил генсек на брифинге. «Правительство (Грузии) пообещало изменить содержание закона «О прозрачности иностранного влияния». Будет создана рабочая группа между представителями Грузии и Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, и будут определены изменения, которые следует внести в законодательство. Выражаю надежду, что подобные процессы могут быть реализованы и в других направлениях», – сказал Берсе.