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Песков о «дуэли» Путина

14:30 1052

Предложение президента РФ Владимира Путина о «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты. Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли слова президента о «дуэли» шуткой.

«Тут очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости (ракеты), и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», - подчеркнул Песков.

Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил западным экспертам, которые сомневаются в российской ракете «Орешник», так называемую «дуэль»: выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

Песков также заявил, что ответы России на удары вглубь российской территории «будут каждый раз» и Путин «об этом предупреждал».

«Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вы видите, что ответы следуют. Так, как и говорил президент.

Хорошо известна позиция РФ, которая была озвучена Путиным еще в Санкт-Петербурге, что касалось витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет их производства по целям на территории РФ», - сказал Песков.

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