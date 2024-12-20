В Сирии нашли новые массовые захоронения

Как сообщает Anadolu, после падения режима Башара Асада по всей Сирии продолжаются поисковые мероприятия. Во время них уже были обнаружены массовые захоронения в районе Багдадского моста в Дамаске и в районе Израа в Дараа. Новые массовые захоронения найдены в районе Хусейние в Дамаске и в городе Дараа.

16 декабря журналисты «Анадолу» опубликовали снимки массового захоронения в районе Багдадского моста, где были обнаружены останки тел, предположительно, принадлежащих гражданским лицам, погребенных друг на друге. На тюремных мешках были написаны имена умерших. В районе Израа города Дараа оппозиционные группировки обнаружили по меньшей мере 31 тело.

18 декабря на фармацевтическом складе в районе Сайида Зейнаб в Дамаске обнаружили останки более 20 тел, в том числе и детей.

По утверждениям экспертов, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году более 100 тысяч человек пропали без вести. По августовским данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), более 136 тысяч человек были задержаны силами свергнутого режима в Сирии. Личности более 15 тысяч погибших от пыток с марта 2011 года идентифицированы.