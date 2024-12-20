Бюро по туризму Азербайджана удостоено престижных наград на саммите Trip.com Group
18 сентября в Абу-Даби на саммите глобальных партнеров компании Trip.com Group Бюро по туризму Азербайджана получило награды в двух категориях: «Лучший глобальный партнер» и «Партнер года».
Международное мероприятие собрало более 2000 профессионалов туристической индустрии со всего мира.
Компания Trip.com Group, основанная в 1999 году, является ведущим туристическим холдингом Китая. В ее портфель входят такие известные бренды, как Ctrip, Qunar, Trip.com и Skyscanner, которые обслуживают миллионы путешественников по всему миру.
В рамках укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сентябре 2024 года подписан меморандум между ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Бюро по туризму Азербайджана и Trip.com Group. Документ предусматривает активное использование платформ Trip.com, Ctrip, Qunar и других для продвижения Азербайджана как привлекательного направления для туристов из Китая.
Также в целях расширения осведомленности представителей китайской туристической индустрии об Азербайджане и усиления участия страны на китайском рынке с 18 по 24 сентября в городах Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и Пекин Китайской Народной Республики была проведена серия презентационных мероприятий, организованная со стороны Бюро по туризму Азербайджана.
За период с января по ноябрь 2024 года число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, достигло 42 374 человек. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что подтверждает растущий интерес к стране среди путешественников из Китая.