Бюро по туризму Азербайджана удостоено престижных наград на саммите Trip.com Group

18 сентября в Абу-Даби на саммите глобальных партнеров компании Trip.com Group Бюро по туризму Азербайджана получило награды в двух категориях: «Лучший глобальный партнер» и «Партнер года». Международное мероприятие собрало более 2000 профессионалов туристической индустрии со всего мира.

Компания Trip.com Group, основанная в 1999 году, является ведущим туристическим холдингом Китая. В ее портфель входят такие известные бренды, как Ctrip, Qunar, Trip.com и Skyscanner, которые обслуживают миллионы путешественников по всему миру. В рамках укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сентябре 2024 года подписан меморандум между ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Бюро по туризму Азербайджана и Trip.com Group. Документ предусматривает активное использование платформ Trip.com, Ctrip, Qunar и других для продвижения Азербайджана как привлекательного направления для туристов из Китая.