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Бюро по туризму Азербайджана удостоено престижных наград на саммите Trip.com Group

14:46 242

18 сентября в Абу-Даби на саммите глобальных партнеров компании Trip.com Group Бюро по туризму Азербайджана получило награды в двух категориях: «Лучший глобальный партнер» и «Партнер года».

Международное мероприятие собрало более 2000 профессионалов туристической индустрии со всего мира.

Компания Trip.com Group, основанная в 1999 году, является ведущим туристическим холдингом Китая. В ее портфель входят такие известные бренды, как Ctrip, Qunar, Trip.com и Skyscanner, которые обслуживают миллионы путешественников по всему миру.

В рамках укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сентябре 2024 года подписан меморандум между ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Бюро по туризму Азербайджана и Trip.com Group. Документ предусматривает активное использование платформ Trip.com, Ctrip, Qunar и других для продвижения Азербайджана как привлекательного направления для туристов из Китая.

Также в целях расширения осведомленности представителей китайской туристической индустрии об Азербайджане и усиления участия страны на китайском рынке с 18 по 24 сентября в городах Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и Пекин Китайской Народной Республики была проведена серия презентационных мероприятий, организованная со стороны Бюро по туризму Азербайджана.

За период с января по ноябрь 2024 года число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, достигло 42 374 человек. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что подтверждает растущий интерес к стране среди путешественников из Китая.

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