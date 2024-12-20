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«Россия не должна победить»: Евросовет меняет формулировку

15:06 679

Европейский совет назвал ошибочной свою формулировку о том, что «Украина должна выиграть эту войну», пишет американское издание Politico.

«На сайте Совета говорится: «Украина должна выиграть эту войну». Однако, связавшись с Playbook (раздел Politico), представитель Совета сказал, что это ошибка, и она будет исправлена», - пишет издание.

В согласованном документе Европейского совета по Украине говорится, что «Россия не должна победить».

«Победа» - самое трудное слово. Это контрастирует с настойчивостью Каллас (глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас) в том, что Украина должна победить, - но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Стоя рядом с Зеленским, Кошта (президент Евросовета Антониу Кошта) предложил другую формулировку: «Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито», - пишет Politico.

Евросовет распорядился как можно скорее поставить Украине системы ПВО, боеприпасы и ракеты, а также обеспечить необходимую подготовку и оснащение украинских бригад. Упоминание последнего пункта - тоже новшество. Именно на недостаточную подготовку и вооружение бригад, вопреки существующим договоренностям с партнерами, жаловался Владимир Зеленский. «У нас «голые» бригады, неукомплектованные», - посетовал он на пресс-конференции в Брюсселе после совещания с представителями ЕС. По его словам, год назад союзники обещали подготовить и вооружить 12-14 бригад, а получилось только две.

Евросоюз не выполняет свои обязательства по оказанию военной помощи Украине, признал перед началом заседания Евросовета президент Литвы Гитанас Науседа. «Обещаний много, но не так много из них мы выполнили. Европейский фонд мира по-прежнему заблокирован, военная поддержка Украины хороша на словах, но не в реальной жизни, и Зеленский всем об этом говорит, - цитирует DW Науседу. - Ситуация сложная, и мы должны быть честны с собой, мы должны прекратить бесчисленные разговоры и стать глобальным стратегическим игроком. И это возможно, если мы будем принимать решения, а не говорить, говорить, говорить».

Кошта пообещал увеличить давление Евросоюза на тех, кто способствует эскалации в войне и поддерживает Россию, а также изучить новые способы увеличения поддержки Украины. По словам Зеленского, ее партнеры на нынешних встречах обязались предоставить несколько из девятнадцати необходимых Украине для защиты энергетических объектов систем ПВО.

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